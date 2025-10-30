Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında Âşık Mahzuni Şerif Parkı’nda açık hava konseri ve zeybek gösterisi gerçekleştirdi.

Saat 19.30'da başlayan etkinlikte KADEŞ Halkoyunları Ekibi, Artvin yöresi ve Zeybek gösterileriyle davetlilere muhteşem bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu'nun açış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Dinçer Solmaz da yaptıkları konuşmada; vatandaşları Cumhuriyete sahip çıkmaya davet etti.

Etkinlik yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halaylarla coşku içerisinde geçti.

Sunuculuğunu CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Arzum Meryem Akdoğan'ın yaptığı etkinliğe; Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyeleri, partililer ve yurttaşlar katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi