Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Çorum’un tanınmış simalarından, CHP önceki dönem Belediye Meclis Üyesi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Kalender (63), ailesi tarafından düzenlenen can yemeği ile birlikte yad edildi.

CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ile Gökhan ve Önder Kalender’in babası, Sultan Kalender’in eşi, Av. Birsen Çınar’ın dayısı Hasan Kalender, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Kalender Pınarcık (Ezil) köyünde toprağa verilmişti.

Hasan Kalender’in vefatının yedinci gününde ailesi tarafından can yemeği düzenlendi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Salonunda düzenlenen yemekte Dede Şahin Polat tarafından gülbengler okundu.

Can lokmasına; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Sapancı, CHP Belediye Meclis Üyeleri, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, Kalender ailesinin acısını paylaşarak can lokmasının Hak katında kabulünü diledi.

Öte yandan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de Kalender ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ