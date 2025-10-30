Çorum’da CHP İl Başkanlığı ve İl Gençlik Kolları tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi.

Yurttaşların da yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, Bahabey Caddesi İpek Taksi kavşağından başlayıp Atatürk Anıtı’na kadar devam etti.

Anıt’ta saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende katılımcılar, 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde, meşalelerin ışığında Cumhuriyet ve Atatürk sloganları atarak yürüyen vatandaşlar, İzmir Marşı’nı ve Onuncu Yıl Marşı’nı da hep bir ağızdan okudu.

Yürüyüşe Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği meşaleli yürüyüş sırasında ellerinde dev Türk bayrağı taşıyan gençler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde sloganlar atarak marşlara eşlik etti.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, tüm katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, Cumhuriyet coşkusuna ortak olan herkese teşekkür etmesinin ardından kitle hep birlikte açık hava konseri ve zeybek gösterisi gerçekleştirildiği Âşık Mahsuni Şerif Parkı’na geçti.

Muhabir: Haber Merkezi