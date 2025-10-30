Atahan Atlı Spor Kulübü, Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği özel etkinlikte, kapılarını Cumhuriyetin kadınlarına açtı.

Kadın biniciler, özgürlüğü ve Cumhuriyet’in ruhunu simgeleyen anlamlı bir gösteriyle bayram coşkusunu yaşattı. Rüzgârın saçlarda, özgürlüğün kalplerde hissedildiği etkinlikte, kadın biniciler atlarıyla birlikte Cumhuriyet’in kazanımlarına ve kadın gücüne dikkat çekti.

Atahan Atlı Spor Kulübü yetkilileri, “Cumhuriyet bize yalnızca bir tarih değil, bir duruş kazandırdı. Artık kadınlar da dizginleri eline alıyor, kendi yolunu kendi çiziyor.” mesajını paylaştı.

Meydanda yankılanan tek ses ise, her yaştan katılımcının ortak duygusunu özetliyordu: “Yaşasın Cumhuriyet!”

Muhabir: SELDA FINDIK