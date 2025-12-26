Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve önceki dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da katıldı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geceye konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve televizyon programcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş katıldı.

İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu’nun tasavvuf musikisi konserinin ardından sahneye çıkan Prof. Dr. Karataş, sohbetinde Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek Regaib Kandili’nin manevi anlamı ve önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Kur’an-ı Kerim ve hadislerden aktardığı örneklerle katılımcılara hitap eden Mustafa Karataş, Regaib Gecesi’nin affın, rahmetin ve bereketin kapılarının açıldığı müstesna zamanlardan biri olduğunu ifade etti. Bu gecelerin kişinin kendisiyle muhasebe yapması, gönlünü arındırması ve kırgınlıkların giderilmesi adına önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Konuşmasında Çorum’a da değinen Prof. Dr. Karataş, şehre en son yaklaşık 40 yıl önce geldiğini belirterek Çorum’un büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğini, modern bir şehir hâline geldiğini dile getirdi.

Başkan Aşgın’a davetinden ve şehre kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Karataş, ayrıca Çorum’un yöresel lezzetlerinden övgüyle bahsetti.

Program, tövbe, istiğfar ve dualarla sona erdi.

Gecenin sonunda Prof. Dr. Mustafa Karataş’a, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.

Öte yandan Prof. Dr. Karataş program öncesi Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.