Cumhuriyet Halk Partisi Esnaf ve Odalardan Sorumlu Çorum Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın her fırsatta “Aşağı Sanayiyi yıkacağız” şeklindeki açıklamasının esnafı umutsuzluğa ve belirsizliğe yönelttiğini belirterek, vatandaşın işyerinin nasıl yıkılacağını sorguladı.

Serkan Kaya, “Bağ-Kur’unu ödemeyi bırakın, ‘öğle yemeğinde ne yiyeceğiz’ düşüncesiyle yaşayan zor durumdaki esnafımıza bu yapılanlar reva mı?” diye sordu.

“Aşkınan çalışıyoruz” sloganıyla hareket eden Başkan Aşgın’a; “Bu nasıl aşk? Aşkın’ızı bize açıklayın” diyen Serkan Kaya, işyerini ne satabilen, ne de kiraya verebilen, iş yapamayan, yeni bir işyeri de alamayan esnafın derdine bir çare üretilmesini istedi.

Serkan Kaya’nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“NASIL YIKIP GEÇECEKSİNİZ?”

“Çorum’un kanayan yarası, bitmeyen hikayesi, çözümsüz sorunu Aşağı Sanayi Sitesi için gün geçmiyor ki yeni bir haber yapılmasın. Yıllardır sürekli bir yıkma söylentisi sanayi esnafının derdine dert ekliyor.

Hangi kanuna göre yıkılacak bu da ayrı bir merak konusu. Tabi ki kamulaştırma yapmadan… Nasıl yıkacaksınız vatandaşın işyerini, bu konuya kimse anlam veremiyor. Tabi ki işin türlü türlü boyutları var. Bunlar neler mi?

Zamanın belediye başkanı tarafından vatandaşın şahsi tapularını, hamur yapmak sureti ile hisseli tapulara çevrilmesi mi dersiniz…

Tapuları elinize aldığınızda var olan binanın yok olması, dükkanların arsaya çevrilmesi mi dersiniz. (Ruhsat alınarak yapılmış, yıllarca emlak vergisi ödenmiş işyeriniz artık yok sadece elinizde hisseli bir arsa tapunuz var.)

Hamur yapılan arsalar 3500 metrekare içerisinde 50-60, 80-90 hisseli kabus gibi yapılmış bir proje mi dersiniz.

Emlak vergisi alınan, elektrik, su parası alınan esnafın yolu yok ne yazık ki. Eğer var diye iddia eden varsa o lüks arabalarıyla sanayi içerisinde bir tur atmasını tavsiye ederim.

Esnaf ne yazık ki bu işyerlerini ne satabiliyor ne de kiraya verebiliyor.

Var olan dükkanı bırakıp bir de kira yüküne girmek istemeyen esnafımız haliyle taşınmak istemiyor.

Israrla “Aşağı Sanayiyi yıkacağız” diye yapılan her açıklama esnafımıza bir darbe daha vuruyor, vatandaşımız sanayi yıkıldı düşüncesiyle Aşağı Sanayiye hiç girmemeye başlıyor.

Bağ-Kur’unu ödemeyi bırakın, ‘öğle yemeğinde ne yiyeceğiz’ düşüncesiyle yaşayan zor durumdaki esnafımıza bu yapılanlar reva mı soruyorum? Her fırsatta aşk ile çalıştığını ifade edenler: Bu nasıl aşk?”

