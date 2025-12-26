Çorum için beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin uyarılar peş peşe geliyor. Rusya üzerinden yurda giriş yapacak sistemle birlikte sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte hava koşulları kısa sürede değişecek.

SOĞUK HAVA DALGASI YURDA GİRİŞ YAPIYOR

Meteoroloji kaynaklarından gelen değerlendirmelere göre, Rusya üzerinden ilerleyen soğuk hava dalgası yarından itibaren Türkiye genelinde etkili olmaya başlayacak. Bu sistemle birlikte hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde hissedilen soğukların daha belirgin olacağı ifade ediliyor.

SICAKLIKLAR YAKLAŞIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklarda yaklaşık 10 derecelik ani bir düşüş meydana gelecek. Bu düşüşle birlikte iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali gündeme gelirken, bazı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Çorum özelinde yapılan tahminlere göre, 26 Aralık 2025 Cuma yağmurlu, 27 Aralık 2025 Cumartesi ve 28 Aralık 2025 Pazar günlerinde kar yağışı bekleniyor. Pazartesi ve salı günü yağış beklenmezken yılın son günü 31 Aralık Çarşamba günü kar yağışı öngörülüyor.

Kentte cumartesi gününden itibaren en düşük hava sıcaklığı -5'leri görecek.

İşte Çorum'da 5 günlük hava tahmini;