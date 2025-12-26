Üç ayların başlangıcı Recep ayının ilk Perşembe gecesi rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaip Kandili’ni idrak etmek için Çorum’da da vatandaşlar camileri doldurdu.

İl Müftülüğü tarafından Regaib gecesi nedeniyle Muradı Rabi Çorum Ulucami’de kandil programı gerçekleştirdi.

7'den 77'ye her yaştan kadın ve erkeğin yoğun ilgi gösterdiği programda Müftülük ilahi grubu tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunup, kaside ve ilahiler söylendi.

Daha sonra İl Müftü Vekili Yasin Baykal, Regaib gecesinin anlam ve önemine binaen kısa bir sohbet yaparak ümmeti Muhammed'in salahiyeti, mazlumların kurtuluşu, geçmişlerimiz ve şehitlerimiz için dua etti.

Cemaatle kılınan yatsı namazının ardından program sona ererken cami avlusunda cemaate Çorum Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.

Programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi