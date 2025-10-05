Türkiye genelinde 28 Temmuz 2025 tarihi itibariyle, gıda işletmelerinde karekod kullanımı mevzuat gereği zorunlu hale gelmişti. Tüketicilere şeffaf, güvenilir ve izlenebilir gıda sunulması amacıyla hayata geçirilen bu uygulama sayesinde, ürünler hakkında detaylı bilgiye kolayca erişimin sağlandığı bildirildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu kapsamda gıda işletmelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Karekod uygulaması ile ürünlerin kaynağı ve içeriğinin hızlıca öğrenilebileceği, gıda güvenliği denetimlerinin daha etkin yürütüleceği ve tüketici haklarının daha güçlü bir şekilde korunacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “İl Müdürlüğü olarak, hem gıda güvenliğini hem de tüketici memnuniyetini artırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, işletmelerimize yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetlerimiz kararlılıkla sürecektir” denildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR