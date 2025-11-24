Yargıtay’ın son kararları, dijital davranışların da sadakat kapsamında değerlendirildiğini gösteriyor. Avukat Afşın Gayretli, tanımadığı bir kişinin fotoğrafını beğenen kişinin, eşi üzerinde güven sarsıcı bir etki yaratabileceğini vurguladı.

Beğeniler artık masum görülmüyor

Sosyal medyada yapılan beğeniler genellikle sıradan bir etkileşim olarak görülse de Yargıtay’ın kararları bu davranışı hukuki açıdan önemli hale getiriyor. Özellikle eşlerden biri, tanımadığı kişilere ait fotoğrafları beğendiğinde, bu durum diğer eşte kıskançlık, güvensizlik ve psikolojik rahatsızlık oluşturabiliyor. Bu nedenle mahkemelerde “evlilik birliğini sarsıcı davranış” olarak öne sürülebiliyor.

Yargıtay’ın önceki emsal kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya paylaşımlarını daha önce de boşanma davalarında dikkate almıştı. Bir kişinin sosyal medyada sürekli olarak başka erkeklerle ya da alkol ortamlarında çekilmiş fotoğraflar paylaşması, evlilik birliğini zedeleyen davranış olarak kabul edildi ve boşanma-tazminat kararlarına yol açtı. Ancak mahkemeler her paylaşıma veya beğeniye kusur yüklemiyor. Örneğin, eşlerden birinin kızlık soyadını kullanması tek başına güven sarsıcı bir neden sayılmadı.

Bu yaklaşım, mahkemelerin olayları tek tek ve bütün delilleriyle değerlendirdiğini gösteriyor.

“Tanımadığı birini beğenmek evlilikte psikolojik etki yaratabilir”

Boşanma ve aile hukuku uzmanı Avukat Afşın Gayretli, dijital sadakatin önemine dikkat çekti.

Gayretli’ye göre: Başka kişilerin fotoğraflarını beğenmek tek başına “kusur” sayılmayabilir ancak beğenilen kişi tamamen yabancıysa eşte kıskançlık, özgüven kaybı ve psikolojik tahribat oluşması kabul edilebilir bir durum. Evli bir kişinin tanımadığı birinin fotoğrafını beğenmesi, karşı taraf için evliliği bitirme kararında etkili olabilir. Gayretli, Türk örf ve adetlerine göre evliliğin kutsal olduğunu ve dijital davranışlarda da sadakat yükümlülüğünün sürdüğünü hatırlattı.

Dijital sadakat artık hukukun parçası

Yargıtay’ın yaklaşımı, yalnızca fiziksel sadakatsizlik değil dijital ortamda yapılan davranışların da evliliği tehdit edebileceğini ortaya koyuyor.

Mahkemeler:

Beğeninin içeriği,

Sıklığı,

Tarafların niyeti

gibi unsurları birlikte değerlendiriyor.

Tek bir beğeni her zaman boşanma sebebi