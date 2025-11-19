Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Kırıkkale–Çorum–Samsun Hızlı Tren Projesi’nin birinci etabı olan Kırıkkale–Delice–Çorum hattının 2028 yılı sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. Uraloğlu, hızlı tren yatırımlarının Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum için de yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 51’inin hızlı tren kullandığını hatırlatarak, “Devam eden demiryolu yatırımlarımız kapsamında 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11’den 27’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

2025’TE 44 PROJE TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, komisyon sunumunda 2025 yılında toplam yatırım tutarı 189 milyar lira olan 44 projenin tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirtti. Uraloğlu, son 23 yılda ulaştırma alanında yapılan 300 milyar dolarlık yatırımların üretim ve istihdamı güçlendirdiğini, seyahat sürelerini kısalttığını söyledi.

Uraloğlu, 2026 yılı bütçesinde demiryolu yatırımlarının payının yüzde 53, karayolunun ise 39 olduğunu, Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığının büyük kısmının karayolunda gerçekleştiğini ancak demiryolunun payını artırmayı öncelik haline getirdiklerini ifade etti.

DEMİRYOLU, KARAYOLU VE HAVAYOLUNDA

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

Bakan Uraloğlu sunumunda; Kalkınma Yolu Projesi, deprem bölgelerindeki onarım çalışmaları, mevcut demiryolu ağının modernizasyonu, yüksek hızlı tren hatlarındaki ilerlemeler, milli tren setlerinin üretimi ve metro projeleri gibi geniş bir yelpazede devam eden yatırımları anlattı.

Uraloğlu, Kars–Iğdır–Aralık–Dilucu hattının yapımının başladığını, Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren projesiyle iki şehir arasındaki yolculuk süresinin 80 dakikaya ineceğini, hızlı tren fabrikasının da 2026 Eylül’de tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

KARAYOLLARI VE HAVAYOLLARINDA YENİ HEDEFLER

Karayollarında bölünmüş yol ağının 30 bin kilometre sınırına dayandığını belirten Uraloğlu, otoyol ağının 2028 sonunda 4 bin 330 kilometreye çıkarılacağını açıkladı.

Havayolu yatırımlarına değinen Uraloğlu, Türkiye’nin 2024’te 231 milyon yolcuyla Avrupa’da üçüncü, dünyada yedinci sıraya yükseldiğini söyledi. Devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla Türkiye’deki havalimanı sayısının 60’a çıkacağını da duyurdu.

5G İHALESİ VE DİJİTAL ALTYAPI

Uraloğlu, 16 Ekim'de yapılan 5G ihalesinden 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildiğini, bu kaynağın Türkiye’nin haberleşme altyapısını güçlendirecek yatırımlar için kullanılacağını belirtti.

Muhabir: İHA AJANS