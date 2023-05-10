Önceki gün Erzurum’da İmamoğlu’nun yapacağı mitinge katılanlara taşlı saldırı, Mersin’de Yeşil Sol Parti otobüsüne taşlı saldırı; her iki saldırıda kafası kırılan, hastanelik olan insan görüntüleri…

Dün boşa çıkarılan Konya mitingi saldırı planları…. Rize Fındıklı’da Sol Parti seçim bürosuna saldırı…. CHP Şanlıurfa seçim bürosuna kurşun atılması…

10 Mayıs’ta Millet İttifakı CB yardımcılığı adayı E. İmamoğlu’nun yapacağı mitinge saldırı olacağına ilişkin ihbarlar…

Seçim günü yaklaştıkça saldırılar ve gerilim artıyor.

İktidar cephesinden yapılan gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalar… Özellikle bakan SS’nun provokasyonu İmamoğlu’nun düzenlediğine dair akıl almaz açıklamaları… Devlet yetkililerinin, özellikle vali ve emniyet müdürünün sessizliği… İktidar kanadından saldırılara ilişkin tatmin edici bir kınamanın gelmemesi…. Gelmediği gibi D. Bahçeli’nin “vücutlarına mermi alırlar” gibi cinayet çağrışımı yapan açıklaması…. İktidarın Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu aleyhine hazırlattığı ileri sürülen video kayıtlar…. Hafızalarımızdan çıkmayan 7 Haziran - 1 Kasım 2015 seçim sürecinde yükselen ve çok sayıda yurttaşımızın yaşamını yitirdiği terör eylemleri süreci….

Bütün bunları üst üste koyalım ve yorumlayalım.

İktidar ellerinde tuttuğu devlet erkini bırakmamak, ayyuka çıktığı yazılıp söylenen her türlü rüşvet, kara para aklama, para ve altın kaçırma, bankaları boşaltma, 218 +128 milyar dolarların buhar olması gibi suçlamalara maruz kalan ortaklarını korumak ve varlığını sürdürmek için bir KAOS ORTAMI mı yaratıyor kuşkusunu güçlendiriyor.

Elinde sadece oy hakkı bulunan bir yurttaş olarak MİLLET İTTİFAKI ve EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI içinde yer alan her sorumluya düşen görev bütün provokasyonları boşa çıkarmak ve sağlıklı bir seçim yapabilmek için çok daha sıkı bir şekilde halkla kenetlenmektir, diyorum. Çağrım ortamın daha da gerilmemesidir. Bu ortam TC yurttaşları olarak bize ve demokrasi anlayışına yakışmıyor. Saldırıları ve azmettiricilerini kınıyor, aklı selim davranmalarını, demokrasiye saygılı olmalarını bekliyorum.

9 Mayıs 2023