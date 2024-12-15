Trendyol 1. Lig 16. haftasında Çorum FK konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kendileri açısından kaybolan 3 puanın olduğunu belirterek, "Ligin cumartesi oynanan maçlarına baktığımızda, ligin nasıl devam edeceğini hepimiz görüyoruz. İlk yarı çok sıcak geçecek. Bugün o rakiplerden birisi de Amed. 4 maçta 8 puan alıp, 2 galibiyet, 2 beraberlikle yenilmeyen takım. Bunun verdiği bir öz güvenle buraya geldi. Oyuncu kalitesi de iyi olan bir takım. Bizim açımızdan baktığınızda kaybolan 2 puan, iyi bir hazırlık, çalışılan, söylenen her şeyin hemen gerçekleştiği bir müsabakayı yaşadık. Pozisyon açısından zengin bir maçtı ama gol zenginliği açısından bizim için kısır geçti. Tabii ki kazanmak istiyoruz ama hepimizin bilmesi gereken bir şey var, normal bir lig değil, hepsi birbirine denk takımlar. Farklı bir skor alan takımın, gelecek hafta rakibini yeneceği anlamına gelmiyor. Böyle bir lig yaşıyoruz. Bu sene bu dinamikleri bilerek, soğuk kalarak sezonu maksimum bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Hep ilk 7'nin içinde olmak istiyoruz. Bahara geldiğimizde sıralamayı belirleyecek maçlarda ilk iki, üç, dört ve diğer dört takımı belirleyecek döneme heyecanla gitmek istiyoruz. O anlamda kaybedilen 2 puan var. Gerçekten belki de sezonun en iyi oyunuydu. Erzurum müsabakası iyiydi, Gençlerbirliği maçının ilk yarısı çok iyiydi, Iğdır maçının ikinci yarısı çok iyiydi, buna benzer maçlar vardı. Bu maçta da 75-80 dakika boyunca iyi bir mücadele vardı ama istediğimiz galibiyeti alamadık. Ben buradan oyuncularımızı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Bugün gurur duyulası bir oyun oynadılar. Diğer taraftan da taraftarlarımız desteğini esirgemedi" dedi.

Editör: İHA AJANS