Ordu’da devam eden Kulüpler arası U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Birinciliğinde Çorum’u temsil eden Vefaspor, ilk maçında Samsun Bafra 23 Nisan 1937 Spor’u 3-0 yenip yarı finale çıktıktan sonra yarı final maçını da kazanarak adını grup finaline yazdırdı.

Çorum şampiyonu yarı finalde, ilk maçında Trabzon Telekom’u penaltılarla eleyen Sivasgücü ile karşılaştı. Sivas temsilcisi karşısında baştan sona oyunu domine eden ve atak bir futbol sergileyen Vefaspor21.dakikada Gazi’nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Çorum ekibi, 39.dakikada Berkay’la farkı ikiye çıkartırken, 55.dakikada Ramazan skoru 3-0 olarak belirledi. Vefaspor bu galibiyetle adını grup finaline yazdırdı.

Günün diğer maçında ise Trabzon Ortahisar Kanuni ile Samsun Kadıköy karşılaştı. Trabzon ekibi maçı 2-1 kazanarak finalde Vefaspor’un rakibi oldu.

Vefaspor’la Trabzon ekibi arasında bugün oynanacak ve kazanan takımın yarı final grubuna yükseleceği maçın saati 13.00 olarak açıklandı.

Muhabir: Haber Merkezi