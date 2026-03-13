Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 30.hafta maçında konuk olduğu Boluspor’u uzatmalarda Sinan Osmanoğlu’nun attığı golle 2-1 yenerek çok kritik bir galibiyet alırken, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da tribünden kırmızı-siyahlı takıma destek verdi.

Bolu Atatürk Stadı’nda onanan maçı Bolu Milletvekili Türker Ateş, Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu ve kırmızı-siyahlı yöneticilerle birlikte izleyen Mehmet Tahtasız, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Şehrimizin gururu Arca Çorum FK, deplasmanda aldığı net skorla bizlere büyük sevinç yaşattı. Teknik heyetimizi, sahada yüreklerini ortaya koyan futbolcularımızı ve her daim destek veren taraftarımızı kutluyorum. Bu yolun sonu Süper Lig; biz Çorum olarak inandık, sizler de inanın” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi