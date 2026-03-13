Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Özel Öğrenciler Atletizm İl Birinciliği sona erdi. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Sahası’nda gerçekleşen il birinciliği down, mental ve otistik olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu:

100 ve 200 metre down A genç erkekler: 1.Eray Kesekler (Bölükbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulu).

100 metre down A genç kızlar: 1.Seçil Karatürk (Anadolu Özel Eğitim Meslek Lisesi).

100 ve 200 metre down yıldız erkekler: 1.Eymen Kaya (Cumhuriyet Ortaokulu), 2.İsmail Terzi (100.yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu).

Uzun atlama down A genç kızlar: 1.Seçil Karatürk (Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu).

Gülle atma ve 8000 metre mental A genç erkekler: 1.Baran Kelten (Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu).

200 metre mental A genç kızlar: 1.Elif Nur Kaya (Bahçelievler MTAL), 2. Irmak Çıbık (Bahçelievler MTAL).

Gülle atma mental A genç kızlar: 1. Elif Su Güneş (Bahçelievler MTAL).

100 metre ve uzun atlama mental A genç erkekler: 1.Emirhan Büyükafşar (Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu).

400 metre mental A genç kızlar: 1.Irmak Çıbık (Bahçelievler MTAL).

400 ve 200 metre mental A genç erkekler: 1.İbrahim Sayındı (Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu).

Uzun atlama mental A genç kızlar: 1.İnci Nur Çataroğlu (Bahçelievler MTAL).

100 metre mental A genç kızlar: 1.Kübra Koca Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu).

100 metre ve uzun atlama mental yıldız erkekler: 1.İlhan Şan (Gazipaşa Ortaokulu).

100 ve 200 metre otistik A genç erkekler: 1.A.Baki Yılmaz (Zübeyde Hanım Özel Eğitim).

100 ve 200 metre otistik A genç kızlar: 1.Pınar Kurt (Zübeyde Hanım Özel Eğitim).

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren özel öğrenciler madalya ile ödüllendirildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ