Sezon boyunca büyük bir mücadele ortaya koyan Arca Çorum FK’nın kritik süreçte tribün desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Topuz, futbolcuların sahada ter dökerek, mücadeleden asla vazgeçmeyip Süper Lig yolunda işi önemli bir noktaya getirdiklerini, bundan sonrası için artık sıranın taraftarda olduğunu dile getirdi.

Birliktelik sağlandığında Çorum’un neleri başarabileceğinin birçok örneğinin olduğunu da ifade eden Topuz, özellikle tribünlerin önemine dikkat çekti. Taraftarlara formalarını giyip atkılarını alarak takımlarının yanında olmaları çağrısında bulunan Topuz, takımın sahadaki mücadelesinin tribündeki coşku ve destekle daha da güçleneceğini kaydetti.

Şehrin futboluna gönül veren herkesi tribünleri doldurmaya davet eden Topuz, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çorum’un inandığında çok büyük başarılara imza atabilecek bir şehir olduğunu belirten Topuz, bu kritik süreçte takımın yalnız bırakılmaması gerektiğini anlattı. Arca Çorum FK için sezonun en kritik dönemlerinden birine girildiğine dikkat çeken Topuz, taraftar desteğinin takıma büyük moral vereceğini ifade ederken, “Şimdi sıra bizde. Haydi Çorum, tribünleri dolduralım ve takımımızı zafere birlikte taşıyalım” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi