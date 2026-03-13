Arca Çorum FK’nın Esenler Erokspor’la 16 Mart Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Mersin bölgesi üst klasman hakemi Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Aksu’nun yardımcılıklarını ise Gaziantep bölgesinden Mehmet Rıza Özsakal ve Balıkesir bölgesinden Sabri Öğe yapacak. Muğla bölgesinden Tayfun Sarı da kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM’UN

5 MAÇINI

YÖNETTİ

Oğuzhan Aksu, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 5 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 7 puan toplarken, 2018-2019 Sezonunda evinde Fatsa Belediye’yi 1-0, 2023-2024 Sezonunda da yine evinde Manisa FK’yı 4-3 yendi. 2024-2025 Sezonunda, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalıp deplasmanda İstanbulspor’a 3-0 yenilen Arca Çorum FK, 2019-2020 Sezonunda da deplasmanda Pendikspor’a 3-2 kaybetti.

EROK’UN

3 MAÇINI

YÖNETTİ

Oğuzhan Aksu, Esenler Erokspor’un ise 3 maçını yönetti. İstanbul ekibi bu maçlarda, ligde geçen sezon deplasmanda Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1, bu sezon da Pendikspor’la 0-0 berabere kalırken, Türkiye Kupası’nda geçen sezon Karaman FK’yı deplasmanda 2-0 yendi.

Muhabir: Haber Merkezi