Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK’nın 16 Mart Pazartesi günü, Esenler Erokspor’la oynayacağı sezonun en kritik maçının biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara tatil hediyesi olarak öğrenciler maçı tribünden ücretsiz izleyebilecek. Maçı statta izlemek isteyen öğrencilerin en geç yarına kadar Saat Kulesi önündeki passolig irtibat bürosundan passolig kartlarını almaları gerekiyor. Passolig kartları da ücretsiz veriliyor.

Öte yandan, maçın bilet fiyatları da açıklandı. Maraton tribünü 5, kapalı sol tribün 300, VİP A-B ve E tribünleri 1.000, Özel VİP C tribün biletleri ise 2.000 liradan satışa sunuldu. Misafir takım taraftarları ise biletlerini 6,5 liraya alabilecek.

Gerek Arca Çorum FK’nın son 5 maçını kazanarak Süper Lig hedefine her geçen hafta biraz daha yaklaşması, gerekse maçın hayati önem taşıması nedeniyle Çorum Şehir Stadı tribünlerinin dolması bekleniyor.

Arca Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında, 16 Mart Pazartesi günü, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

