Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 27-28 Mart tarihlerinde, Kayseri, Tokat ve Yozgat temsilcilerinin de katılımıyla Sivas’ta düzenlenecek U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Birinciliğinde Çorum’u temsil edecek Vefaspor’a moral ziyaretinde bulundular.

Vefaspor, eleme usulüne göre düzenlenecek grup maçları öncesinde son hazırlıklarını antrenör Buğra Erdoğan nezaretinde sürdürürken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte, önceki akşam Nazmi Avluca Sahası’nda yapılan antrenmanı ziyaret etti.



Takımın son durumu ve Sivas’taki maçların statüsü ile ilgili antrenör Buğra Erdoğan’dan bilgi alan Belediye Başkanı Aşgın, sporculara başarı dileklerinde bulundu. Aşgın, daha sonra penaltı attı.

Aşgın, Demirkıran ve Arıcı, daha sonra Çorum Hitit Okçuluk Spor Kulübü’nü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen POMEM hazırlık kursunu ziyaret ederek, sporcularla sohbet ederken, tatlı ikramında bulundular.