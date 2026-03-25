Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun son 6 haftasına girilirken, gerek Süper Lig’e direkt yükselme, gerek direkt play-off final bileti, gerek play-off yarışı ve gerekse düşmeme mücadelesi nefesleri kesiyor. Arca Çorum FK’nın ilk ikiye girip Süper Lig’e direkt yükselme mücadelesindeki kalan maçları, ev sahibi avantajını barındırırken, kırmızı-siyahlı takımın şansını da oldukça artırıyor.

İLK İKİ İÇİN 4 TAKIM YARIŞIYOR

Milli araya giren Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde geride kalan 32 haftalık periyot sonunda Erzurumspor 69 puanla zirvede yer alırken, Süper Lig’e direkt yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor. Diyarbakır temsilcisi Amedspor 67 puanla ikinci sırada ve Süper Lig’e direkt yükselme potasında yer alıyor. 63 puanlı 3.sıradaki Esenler Erokspor ve 62 puanlı 4.sıradaki Arca Çorum FK, Erzurum ve Amed’in puan kaybetmesini bekliyor. 57 puanlı 5.sırada Bodrum FK ve 54 puanlı 6.sıradaki Pendikspor ise direkt play-off final bileti için pusuda bekliyorlar.

KALAN MAÇLAR

Normal sezonun bitimine 6 hafta kalırken, lider Erzurumspor sırasıyla Iğdır FK, İstanbulspor (D), Boluspor, Bodrum FK (D), Bandırmaspor ve Arca Çorum FK (D) karşılaşacak.

Amedspor, sahasında Boluspor, Esenler Erokspor (D), Ümraniyespor, Bandırmaspor (D), Bodrum FK ve Iğdır FK (D) karşı karşıya gelecek.

6 MAÇIN 4’Ü İÇERİDE

Arca Çorum FK, kalan 6 maçın 4’ünü Çorum’da oynama avantajına sahip Kırmızı-siyahlı takım milli ara dönüşü Bandırmaspor ve Bodrum FK ile sahasında karşılaştıktan sonra Pendikspor’la deplasmanda, sahasında Sivasspor’la, deplasmanda Sakaryaspor’la, son hafta evinde Erzurumspor’la oynayacak.

