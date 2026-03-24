Arca Çorum FK’nın milli ara dönüşündeki rakibi Bandırmaspor, kalan 6 maçta toplayacağı puanlarla normal sezonu play-off potasında tamamlamayı hedefliyor.

32.hafta maçında konuk olduğu Boluspor’la 0-0 berabere kalarak milli araya 48 puanla 7.sırada giren Balıkesir temsilcisinde galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, teknik direktör Mustafa Gürsel, milli aranın kendilerine çok iyi geleceğini söyledi.

Play-off hedefine ulaşmak için seri galibiyetler almaları gerektiğinin farkında olduklarını kaydeden Mustafa Gürsel, “Bu süreci kendi içimizde değerlendireceğiz. Önümüzde kısa bir ara var. Bu arayı hem dinlenme hem de sakat oyuncularımızın durumlarını toparlamak adına en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Artık ligin son düzlüğüne girdik ve önümüzde 6 maç kaldı. Bu süreçte play-off hedefimize ulaşmak için neler yapmamız gerektiğine odaklanacağız.

Kalan bu son bir ayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

