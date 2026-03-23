Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, deplasmanda alınan 2-0’lık Iğdır FK galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, adım adım Süper Lig’e ilerlediklerini ifade ederken, teknik direktör Uğur Uçar’ın istemi oturdukça takımın daha rahat ve net galibiyetler aldığına dikkat çekti.

Takımın bugünlere gelmesinde emeği bulunanlara teşekkür de eden Muhsin Dere, kenetlenme çağrısını yinelerken, “Arca Çorum FK’mız, Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanından 3 puanı 2 golle alarak çok önemli bir galibiyete imza attı. Oyunumuz artık göz dolduruyor. Uğur Hoca ve ekibinin sistemi oturdukça meyvelerini net ve rahat galibiyetlerle almaya başladık.

Bundan sonra bizim için her maç final maçı öneminde. Tek bilek, tek yürek; kırmızı siyah renkler için kenetlenmenin tam zamanı.

Çorum FK’mızın bugünlere gelmesindeki emekleri sebebiyle her zaman Çorum’umuzun yanında olan Sayın Savaş Balçık'a, hemşehrimiz Sayın İsmail Terlemez'e, Kulüp Başkanımız, değerli kardeşim Sayın Baran Korkmazoğlu'na, 2. Lig'den başlayan serüvenimizde büyük emekleri olan Sayın Oğuzhan Yalçın kardeşime ve kalbi memleketimizin takımı için çarpan tüm Çorum FK camiasına teşekkürü bir borç biliyorum.

Takımımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve camiamıza güveniyor; adım adım Süper Lig'e yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

