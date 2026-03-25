Antalya’da devam eden Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporcular ilk gün küçükler kategorisinde 3 şampiyonluk, 1 ikincilik madalyası kazandılar.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe’den aldığımız bilgilere göre, 5.130 sporcunun mücadele ettiği ve rekor katılımla başlayan turnuvada ilk gün tatamiye çıkan Çorumlu tekvandoculardan Çorum Belediye Spor Kulübü sporcusu Elif Asel Doğan, 26 kiloda Çorum Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hiranur Yıldırım ve 28 kiloda Çorum Belediye Spor Kulübü sporcusu Ülker Berinay Ertatlı tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldular.

Küçük kızlar +32 kilonun elemelerindeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdıran Çorum Gençlik Spor Kulübü karatecisi Asmin Hanım Solmaz ise finalde yenildi ve Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Şampiyonaya çok iyi başladıklarını kaydeden Karate İl Temsilcisi Samet Türe, madalya rekoru kırmayı hedeflediklerini söyledi.

Şampiyona 29 Mart Pazar günü sona erecek.

Muhabir: Haber Merkezi