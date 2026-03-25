Çorum şampiyonu olduktan sonra yine Çorum’da düzenlenen Liseli Gençler Futsal (salon futbolu) Grup Birinciliğinde de şampiyonluk ipini göğüsleyip Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Başöğretmen Anadolu Lisesi Erkek Takımı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Okul Müdürü Mustafa Ünlü, beden eğitimi öğretmeni Alper Kürşat Bulut ve okul hemşiresi Sadık Yücel’in de katıldığı ziyarette şampiyonluk kupası Cemil Çağlar’a götürülürken, Çağlar, kazanılan başarılardan dolayı idareci, antrenör ve sporcuları tebrik etti. Çağlar, sporculara hediye çantası verip finaller için başarı dileklerinde bulundu.

