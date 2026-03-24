Arca Çorum FK’nın deplasmanda 2-0 yendiği Iğdır FK, en büyük taraftar grubu Ova Beylerinin tribünden çekilme kararı ile sarsıldı.

Ova Beyleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Son dönemde başta tribünümüzün önde gelenleri olmak üzere taraftarımıza sistematik şekilde uygulanan, ölçüsüz ve adaletsiz 6222 seyirden men cezalarını kabul etmiyoruz. Tribünleri susturmak, taraftarı sindirmek ve stadyumları boşaltmak isteyen bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz.

Bu sebeple Ova Beyleri olarak, tepkimizi en net şekilde göstermek adına tribünlerden süresiz olarak çekiliyoruz.

Unutulmasın: Tribün susturulursa, futbol da susar” ifadeleri kullanıldı.

