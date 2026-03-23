Arca Çorum FK’nın milli ara dönüşü 3 Nisan Cuma günü 33.hafta maçında konuk edeceği Bandırmaspor’da Douglas Tanque şoku yaşanıyor. Brezilyalı golcünün sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Bandırmaspor’dan yapılan açıklamada, Boluspor maçında sakatlanan golcü futbolcunun durumuyla ilgili bilgi paylaşılırken, “Oyuncumuzun Özel Bandırma Royal Hastanesinde çekilen MR (Manyetik Rezonans) görüntülemesi sonucunda; sol uyluk ön bölgesinde yer alan rectus femoris kası ve intramüsküler tendonunda Grade 2 (orta dereceli) kas-tendon yaralanması tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine ivedilikle başlanan oyuncumuzun, yaklaşık 4-6 hafta sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrası sahalara dönmesi öngörülmektedir” denildi.

33 yaşındaki Brezilyalı golcü, bu sezon 28 maçta Bandırmaspor formasını 2.168 dakika giyerken, 12 gol-2 asistlik skor performansı sergiledi. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 5 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.

Muhabir: Haber Merkezi