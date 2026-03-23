Arca Çorum FK’nın Iğdır FK’yı deplasmanda 2-0 yendiği maçta sarı kart gören Sinan Osmanoğlu ceza sınırına dayandı.

Ara dönemde Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nden transfer edilen Sinan Osmanoğlu, kırmızı-siyahlı formayla İstanbulspor ve Esenler Erokspor maçlarında sarı kart görmüştü. Üçüncü sarı kartını Iğdır maçının 85.dakikasında alan deneyimli stoper, 3 sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.

Arca Çorum FK’da, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan ve Mame Thiam’ın da üçer sarı kartı bulunuyor.

