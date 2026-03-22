Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Iğdır FK, sahasında Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Iğdır Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, değerlendirmelerde bulundu. Sahalarında ilk karşılaşmaya çıktığını söyleyen Karaman, "Evimizde oynadığımız, benim de ilk maçımdı. En azından burada bir galibiyet almak ya da yenemediğin zaman bir puan almak gerekirdi. Evet, rakibimiz daha oturmuş bir takım. Niçin böyle söylüyorum? Geçmişe ve bugüne baktığımızda, kendi ilk 11’imizin tam olarak şekillenmediğini görüyorum. Ayrıca Bruno ve Fofana’nın sakatlıkları hamle gücümüzü etkiledi. Bunu eksiklik olarak söylemiyorum. Oyuncu eksik olabilir; çünkü kadro yapımız kısıtlı. En azından onlarla ilk 11 başlasak, mağlubiyet durumunda hamle yaparsın, oyunu riske edersin, çift santrfora dönersin. Buna rağmen ilk devrede kalecimiz penaltıyı kurtardı ve 0-0 içeri girdik. Ancak daha sonra iki gol yedik. Evet, futbolda antrenörler sürekli bireysel hatalardan dert yanar, olmamalı. İlk yediğimiz golde basit bir top kaybı yaptık. Rakibin oyunu düzenliydi, bunu açık ve net ortaya koyalım. Ama yediğimiz iki golde de top ayağımızdaydı; baskı yok, pres yok. Topu verdik ve golü yedik. İkinci golde de şanssızlık vardı. Kalecimiz kaydı, düştü ve orada da golü yedik. Dolayısıyla bir seri yakalamak zorundayız, kesin. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu oyuncularla birlikte bir seri yakalamak zorundayız. Tabii ki birçok eksikliği ben de görüyorum. Kısa zamanda bunları da geliştirmek gerekiyor" dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı