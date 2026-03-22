Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 32.hafta maçında konuk olduğu ligin güçlü takımlarından Iğdır FK’yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek hem hedefe bir adım daha yaklaştı, hem de üst üste 7.galibiyetini aldı.

Iğdır Şehir Stadı’nda oynanan ve Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Gürcan Hasova’nın yönettiği maçta Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Erokspor’u 2-1 yendikleri maçın ilk 11’den Attamah’ın yerine Kerem’e görev verdi.

Maça iyi başlayan Çorum ekibi ilk yarının genelinde gole yakın taraf olurken, 14.dakikada Samudio ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İlk 15 dakikadaki Çorum FK baskısını kıran Iğdır FK 18’de Atakan ile net fırsatta kaleci Sehic’i geçemedi. Karşılıklı ataklarla geçen kalan sürede gol olmayınca ilk yarı başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktı. İlk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da etkili başlayan Çorum ekibi, ilk 5 dakikada Erkan ve Ahmet Ildız’la rakip kaleyi yokladı ancak sonuç alamadı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Arca Çorum FK, 60.dakikada Serdar Gürler’in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra da kontrolü elinde tutan Arca Çorum FK, Arda Hilmi ile ikinci gole yaklaşırken, 81’de savunma arkasına sarkan Burak Çoban’la farkı ikiye çıkarttı.

Kalan sürede başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan Arca Çorum FK üst üste 7.galibiyetini aldı ve puanını 62’ye yükseltti. Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman nezaretinde çıktığı ilk iç saha maçını kaybeden Iğdır FK ise 45 puanda kaldı.

Muhabir: RIFAT KARA