Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 32.hafta maçında, kendisi ile aynı hedefi kovalayan Iğdır FK’ya konuk olacak.

Son 6 maçını kazanarak Süper Lig potasına sımsıkı sarılan Arca Çorum FK, ligin güçlü ve bir o kadar da istikrarsız takımı Iğdır FK karşısında da galibiyet arayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte zorlu maç öncesinde sakatlıkları bulunan Üzeyir Ergün ve Mame Thiam’ın durumları henüz netleşmezken, Esenler Erokspor maçında, yedek kulübesinde kırmızı kart gören Atakan Akkaynak kadroda yer alamayacak.

Teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman’ın gelmesinden sonra çıktığı ilk maçta, deplasmanda Bandırmaspor’la 0-0 berabere kalan Iğdır FK’da da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

59 puanla 4.sırada yer alan Arca Çorum FK ile 45 puanlı 8.sıradaki Iğdır FK arasında 22 Mart Pazar günü (bugün) Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

Muhabir: Haber Merkezi