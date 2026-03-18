Arca Çorum FK’nın başında çıktığı 6.maçta da sahadan galibiyetle ayrılan ve “ilk 6 maçını kazanan tek teknik direktör” olarak kulüp tarihine geçen Uğur Uçar, göreve geldikten sonra geçen 1 aylık süreci değerlendirdi.

Teknik heyet ve futbolcular olarak değişimin her zaman zor olduğu bilinci ile hareket ettiklerini ve ayaklarının yere sağlam bastığını ifade eden Uğur Uçar, Süper Lig hedefinden bir an bile şaşmamak için sıkı çalıştıklarını kaydetti.

Taraftar desteğinin önemine de vurgu yapan Uçar, oyuncularının son ana kadar mücadeleyi bırakmamalarının altında yatan en önemli nedenlerden birinin de tribün desteği olduğuna vurgu yapan genç teknik adam, kalan 7 maçı da kazanıp hedefe ulaşmak adına kenetlenerek yola devam edeceklerini kaydetti.

Uçar’ın, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklaması şöyle:

“Bugün Arca Çorum FK teknik ekibi olarak 1.ayımızı doldurmuş bulunuyoruz.

Kısa sürede 6 maça çıkıp hepsinden galip ayrıldık. Öncelikle büyük bir özveriyle sahada ter döken futbolcularıma, ardından ise her zaman yanımızda olan Arca Çorum FK yönetimine ve taraftarına yürekten teşekkür ediyorum.

Ancak henüz bize tanınan fırsatın başındayız. Unutulmamalıdır ki; her değişim başlangıçta zordur. Ben, ekibim ve futbolcularım bu bilinçle çalışıyor ve ayaklarımız yere her zamankinden daha sağlam basıyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve hedeflerimizden bir an olsun sapmamak için çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz.

Erokspor’la oynadığımız maçta da tribünleri dolduran, son düdüğe kadar susmayan, inancını hiç kaybetmeyen taraftarımıza ayrıca minnettarım. Oyuncularım son ana kadar mücadeleyi bırakmadıysa, sizler de son ana kadar desteğinizi hiç eksik etmediniz. Her maçta arkamızda olduğunuzu hissetmek bize inanılmaz bir güç ve motivasyon veriyor, inancımızı diri tutuyor.

7 maç 7 final… ‘Keşke’ dememek için pes etmeden, kenetlenerek devam.

Başka Çorum yok!”

Muhabir: Haber Merkezi