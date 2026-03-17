rca Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanan maçta düdük çalan Mersin bölgesi üst klasman hakemi Oğuzhan Aksu, takdir haklarını İstanbul temsilcisinden, kartları ise Arca Çorum FK’dan yana kullandı.

TAM 9 SARI

1 KIRMIZI!

Bir golünü iptal ettiği Arca Çorum FK aleyhine verdiği penaltı kararıyla da büyük tepki toplayan Oğuzhan Aksu, kırmızı-siyahlı futbolculara ağızlarını bile açtırmadı. Aksu, Çorum FK’dan tam 9 futbolcuya sarı, 1 futbolcuya ise kırmızı kart gösterdi.

ATAKAN

KIRMIZI KART

CEZALISI

Arca Çorum FK’da Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Burak Çoban, Samudio ve Fredy sahada, Ferhat Yazgan, Kerem Kalafat ve İbrahim Zubairu yedek kulübesinde sarı kart gördüler. Atakan Akkaynak da 76.dakikada yedek kulübesinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

CEZA GELİYOR

9 futbolcusu sarı, 1 futbolcusu kırmızı kart gören Arca Çorum FK, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilecek ve para cezasına çarptırılacak. Erok maçı, Arca Çorum FK adına sezonun, hatta son yılların en çok kart görülen karşılaşması olarak kayıtlara geçti.

Esenler Erokspor’da ise Mikail Okyar ve Mame Mor Faye sarı kart, 90+6’da ise Francis Nzaba kırmızı kart gördü.

(Hüseyin AŞKIN)

Erkan Kaş da

ceza sınırında

Esenler Erokspor maçının 74.dakikasında sarı kart gören Erkan Kaş, ceza sınırına dayandı.

İkinci yarının ilk haftasında, Amedspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyen Erkan Kaş, ceza dönüşü Serikspor, Ümraniyespor ve Esenler Erokspor maçlarında gördüğü kartlarla yeniden ceza sınırına dayandı.

Kırmızı-siyahlı takımda Erkan Kaş’ın yanı sıra Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan da ceza sınırında bulunuyorlar.