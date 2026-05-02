Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun son hafta maçları bugün tamamlanacak olup, 4.sırayı garantileyen Arca Çorum FK, şampiyonluğunu ilan eden ve yeni sezonda Süper Lig’de boy gösterecek olan Erzurumspor’u konuk edecek.

Az da olsa üçüncü olup direkt play-off bileti alma şansı bulunan Arca Çorum FK’nın bunun için Erzurumspor’u yenip, Iğdır deplasmanına çıkacak olan Amedspor’un yenilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda, teknik direktör Uğur Uçar, hafta içerisinde coşkulu bir kutlama ile şampiyonluk kupasını alan Erzurumspor karşısında tüm planları galibiyet üzerine yaptı. Amedspor’un berabere bile kalması halinde Arca Çorum FK sezonu 4.sırada tamamlayıp play-off serüveninin 1.turunda ligi yedinci bitiren takımla eşleşecek.

80 puanlı şampiyon Erzurumspor’la 70 puanlı 4.sıradaki Arca Çorum FK arasında, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Rize bölgesi üst klasman hakemi Mehmet Ali Metoğlu yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Metoğlu’nun yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Mehmet Emin Tuğral ile Malatya bölgesinden Harun Reşit Güngör yapacak. Karabük bölgesinden Mustafa Hakan Belder ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.