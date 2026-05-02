Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig Play-Off turu ilk maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Başkent Seğmenler ile karşılaşacak. Normal sezonu lider tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan Çorum Belediyespor, ilk maçında Ankara temsilcisini mağlup ederek rövanş maçları öncesi avantaj elde etmek istiyor. Bugün Ankara Sinan Şamil Sam Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Hasan Hüseyin Gürses, Şükriye Nur Kızıl ve Ali Can Yılmaz üçlüsü yönetecek. Mücadele Türkiye Basketbol Federasyonu’nun TBFTV youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Bu maçın rövanşı 9 Mayıs Cumartesi günü Çorum Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de oynanacak.