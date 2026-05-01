Çorum’da amatör sporun gelişimine önemli katkı sağlayacak Amatör Spor Evi inşaatında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı’nın göreve geldiği ilk günden bu yana hayata geçirmek istediği proje, tamamlanma aşamasına geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kente kazandırılan Amatör Spor Evi, Devane Sahası’nın yanında inşa ediliyor. Yaklaşık 6 milyon TL maliyetle yapılan tesisin, uzun yıllar boyunca amatör spor kulüplerine hizmet vermesi hedefleniyor.

Toplam 300 metrekarelik alan üzerine kurulan Amatör Spor Evi’nde; mescit, has oda, kafeterya, konferans salonu ve idari birimler yer alacak. Proje, spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir merkez olarak planlandı.

Çalışmaları yakından takip eden ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Amatör Spor Evi’nin Çorum’a hayırlı olmasını temenni ederek projeye destek verenlere teşekkür etti. Arıcı, başta Vali Ali Çalgan’a, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya olmak üzere, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile İl Özel İdaresi’ne katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Tamamlanmasına sayılı günler kalan Amatör Spor Evi’nin, kentteki amatör spor faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.