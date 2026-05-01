Arca Çorum FK, Cumartesi günü şampiyon Erzurumspor’la evinde oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 38.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Uğur Uçar nezaretinde, Bülent Üstüner Sahası’nda yapılan ve tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınmanın ardından 5’e 2 ile devam etti. Antrenman, Erzurumspor maçının taktiğini içeren çalışmanın ardından kaleli oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.