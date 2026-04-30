Arca Çorum FK’nın 2 Mayıs Cumartesi günü sahasında şampiyon Erzurumspor’la oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Rize bölgesi üst klasman hakemi Mehmet Ali Metoğlu düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Metoğlu’nun yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Mehmet Emin Tuğral ile Malatya bölgesinden Harun Reşit Güngör yapacak. Karabük bölgesinden Mustafa Hakan Belder ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

7 MAÇ 6 PUAN

36 yaşındaki Muhammet Ali Metoğlu, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 7 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Arca Çorum FK, Metoğlu nezaretindeki tek galibiyetini 2020-2021 Sezonunda sahasında Ergene Velimeşespor’u 3-0 yenerek alırken, bu sezon evinde Boluspor’la 0-0, 2017-2018 Sezonunda deplasmanda Kızılcabölükspor’la 1-1 ve 2021-2022 sezonunda da İstanbul’da Sarıyer’le 1-1 berabere kaldı.

Çorum temsilcisi, Metoğlu’nün yönettiği maçlardaki yenilgilerini ise 2018-2019 sezonunda deplasmanda Cizrespor’a karşı 2-1, 2019-2020 sezonunda deplasmanda Kırklarelispor’a karşı 2-0, 2024-2025 sezonunda ise Diyarbakır’da Amedspor’a karşı 1-0’lık skorla aldı.

ERZURUM’UN GALİBİYETİ YOK

Muhammet Ali Metoğlu, Erzurumspor’un ise 3 maçını yönetti. Dadaşlar ligde bu sezon sahalarında Sakaryaspor’la 1-1 berabere kalırken, 2022-2023 sezonunda sahalarında Bandırmaspor’a 3-1 kaybetti. Erzurum temsilcisi, Türkiye Kupası’nda ise, 2021-2022 Sezonunda, sahasında Nazillispor’a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmada penaltılarla 6-5 yenilip elendi.