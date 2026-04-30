Diyarbakır’da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atan Çorumlu sporcular, elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı oldu. Şampiyonada üstün performans sergileyerek Türkiye derecesi elde eden sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından makamında ağırlanarak onurlandırıldı.

Ziyarette genç sporcularla yakından ilgilenen Demirkıran, elde edilen başarının hem Çorum hem de Türk sporu adına büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Sporcuların azmi ve disiplinli çalışmalarının bu başarıda önemli rol oynadığını vurgulayan Demirkıran, antrenörleri ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen kabulde sporcuların heyecanına ortak olan Demirkıran, genç yeteneklere katılacakları yeni müsabakalar öncesinde başarı dileklerinde bulundu. Çorum’un spor alanında yükselen bir ivme yakaladığını belirten Demirkıran, gençlerin bu tür başarılarla diğer sporculara da örnek olduğunu sözlerine ekledi.