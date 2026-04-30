Çorum’da düzenlenen U15 Futbol Ligi’ni şampiyon tamamlayarak Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazanan Vefaspor’un mücadele edeceği 1.Kademe grup merkezi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Spor İşleri Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Çorum şampiyonu Vefaspor 12-14 Mayıs tarihleri arasında Ordu grup merkezinde mücadele edecek. Vefaspor, Samsun, Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Rize temsilcileri ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

11 Mayıs’ta gerçekleşecek teknik toplantının ardından Vefaspor’un maç programı belli olacak.

ÇORUM'A DA GRUP VAR

Öte yandan 12-14 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan U15 Türkiye Futbol Şampiyonu 1.Kademe Grup merkezleri arasında Çorum’da yer aldı. Çorum’da, Samsun (2), Ordu, Tokat, Kastamonu, Yozgat, Karabük ve Sinop temsilcileri olmak üzere 8 takımın mücadele edeceği belirtildi.