U17 Bölgesel Gelişim Ligi’nde grubunu lider tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan Arca Çorum FK U17 takımı, kritik süreç öncesi hazırlık maçında kendini test etti.

Arca Çorum FK’nın U17’leri Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sorgun İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yozgat temsilcisi Tuna (2) ve Yiğit’in golleri ile 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da etkili oyununu devam ettiren Sorgun Belediyespor Osman ile bir gol daha bularak skoru 4-0 yaptı. Mücadelenin son dakikalarında Arda ile farkı 3’e indiren Kırmızı-Siyahlılar kalan sürede başka gol bulamayınca karşılaşma 4-1 Yozgat temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.