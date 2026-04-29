Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Minikler, küçükler ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen il birinciliği gösterileri Yeni Spor Salonu’nda yapıldı.

Okul Sporları İ Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen gösteriler sonunda minikler B kategorisinde Bahçelievler İlkokulu takım halinde birinci olurken, Yavuz Sultan Selim İlkokulu ikinci, Özel Çorum Bilgi İlkokulu üçüncülüğü elde etti. Minikler A kategorisinde ise yine Bahçelievler İlkokulu zirvede yer alırken, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ikinci, Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu ise üçüncü olarak tamamladı. Küçükler kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu çıkarken, TED Koleji ikinci, Özel Elit Koleji üçüncü oldu. Gençlerde Çorum Spor Lisesi birinci, Eti Anadolu Lisesi ise ikinci olarak tamamladı.

Gösteriler sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ise madalyaları takdim edildi.