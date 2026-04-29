Çorum’da düzenlenen Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliği, spor salonlarında nadir görülen bir olaya sahne oldu. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, hem başarı hem de duygusal anlar bir arada yaşandı.

Yarışmada Spor Lisesi öğrencisi Edanur Tırlak, sergilediği performansla izleyenlerden tam not aldı. Ancak başarılı sporcu, gösterisinin ardından bir süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşadı. Salona çağrılan sağlık ekipleri genç sporcuya ilk müdahaleyi yaparken, o sırada yarışmanın derece sonuçları da açıklanıyordu.

Ambulansla hastaneye sevk edilen Edanur Tırlak’a, kazandığı madalya ise sıra dışı bir şekilde ambulans içinde takdim edildi. Genç sporcunun madalyasını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran verdi.