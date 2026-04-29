Erzurumspor’la sahasında oynayacağı normal sezonun son hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Arca Çorum FK’da kaleci İbrahim Sehic’in sakatlığının geçtiği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz Pazar günü Sakaryaspor maçında oynayamayan Sehic’in, teknik direktör Uğur Uçar’ın görev vermesi halinde eski takımı Erzurumspor’a karşı takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.

37 yaşındaki Boşnak file bekçisi, bu sezon 29 maçta 2.610 dakika süre aldı ve 30 gol yedi.