Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Bocce İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bocce Sahası’nda gerçekleşen il birinciliği müsabakalarına 11 okuldan 55 sporcu katılım sağladı. Bocce İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Burak Poyraz Taşan, Beytullah Çelikbaş, Ömer Ceylan, Nedim Yasir Metin ve Recep Sönmez’li oyuncu grubu ile mücadele eden Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyon olmayı başarırken, M.Kaan Hekim, M.Sefer Tekmen, Volkan Özdemir, Ö.Yiğit Gökboğa, Arda Temur’lu Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Arda Yılmaz, İsmail Kurt, Aslan Emin Durgun, M.Ensar Topkar Aoğlu ve Yunus Emre Yılmaz’lı kadrosu ile Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Hasancan İlbaş, Furkan Tırlak, A.Efe Fındık, Y.Ercan Kabalak ve Y.Emin Özkömürcü’lü kadrosu ile Mehmetçik Anadolu Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle İl Temsilcisi Hakan Çıtak, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve müsabaka hakemleri tarafından dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.