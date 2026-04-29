Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 7 kulüp, 2 teknik adam ve 3 futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Vanspor, “talimatlara aykırı hareket”, Keçiörengücü, Sarıyer, Esenler Erokspor ve Pendikspor “çirkin ve kötü tezahürat”, Erzurumspor ve Amedspor “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları”, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” ve “usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel “hakareti”, Manisa FK Antrenörü Ahmet Ünal Can Pektaş “sportmenliğe aykırı hareketi”, Manisa FK’lı futbolcu Yasin Güreler, “kural dışı hareketi”, Bodrum FK’lı futbolcu Ali Aytemur ve Adana Demirsporlu futbolcu Enes Demirtaş da “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.