Uluslararası Judo Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Kupası Ümitler Judo Şampiyonası 25-27 Nisan tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirildi. 35 ülkeden toplam 737 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye’yi temsil eden genç judocu Melike Özbudak, 70 kiloda tatamiye çıktı.

Zorlu rakiplerine karşı başarılı müsabakalar çıkaran Özbudak, finale kadar yükselerek büyük bir başarı elde etti. Final müsabakasının ardından Avrupa ikinciliğini kazanan Çorumlu sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Çayan Köyü nüfusuna kayıtlı olan başarılı judocu, elde ettiği bu dereceyle birlikte milli forma altında yeni bir organizasyona katılma hakkı da kazandı. Melike Özbudak, 2026 yılı Eylül ayında düzenlenecek Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.