Bugün deplasmanda Başkent Seğmenler ile Play-Off eleme turu ilk maçına çıkacak olan Çorum Belediyespor’da Baş Antrenör Abdullah Emre Ekin açıklamalarda bulundu.

Çorum Belediyespor olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Abdullah Emre Ekin, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde Play-Off eleme turuna kalan 16 takımı tebrik etmeyi de ihmal etmedi. 16 takımın da şampiyonluk mücadelesi vereceğine de vurgu yapan Ekin, “Bugün grubumuzdaki rakiplerimizden Başkent Seğmenler ile bu kez Play-Off maçında karşı karşıya geleceğiz. Play-Off’ta her maç 0-0 başlar ve bu maçların atmosferi her zaman farklıdır. Ancak biz,sezon boyu sergilediğimiz oyun karakterini sahaya yansıtarak bu turu geçecek güce ve inanca sahibiz. Hedefimiz, her maçı tek tek ele alarak emin adımlarla ilerlemek.

Çorum Belediyespor olarak biz bir aileyiz. Bu aşamada en büyük gücümüz birbirimize olan güvenimizdir. Centilmenlikten ödün vermeden, Çorum’u en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Şimdi, tüm enerjimizle Play-Off mücadelesine odaklanıp emin adımlarla şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz” dedi.