Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan öğrenciler arasında düzenlenen Yurtlararası (YURTLİG) Bölge Futbol Şampiyonası Karabük’te devam ediyor.

Gruptaki ilk maçında Zonguldak ile 1-1 berabere kalan Çorum KYK takımı bugün ikinci maçında Sinop KYK ile karşı karşıya geldi. Karabük Onur Sahası’nda oynanan maça Deniz Öber, Canpolat Özkaçmaz, Emirhan Öztürk, Efe Can Çelik, Mustafa Ulutaş, Ömer Faruk Demirci, Sami Ege Tütüncü, Yunus Emre Ünlü, Berat Şişman, Mikail Yaşar, Batın Taştan 11’i ile başlayan Çorum KYK takımı baştan sona üstün oynadığı maçı Mikail (2), Berat ve Ege’nin golleri ile 4-0 kazandı.

Yarın Kastamonu temsilcisi ile saat 10.00’da aynı sahada karşılaşacak olan Çorum KYK maçı kazanması halinde grubunu şampiyon tamamlayarak Türkiye yarı finallerine adını yazdıracak. Kaybetmesi halinde ise finallere erken veda etmiş olacak.