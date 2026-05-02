Arca Çorum FK, bugünkü Erzurumspor maçıyla birlikte profesyonel liglerde 490.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 489 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 216 galibiyet, 130 beraberlik, 143 yenilgi alarak 778 puan toplarken, 707 gol atıp 518 gol yedi.

489 maçın 243’ünü sahasında oynayan Çorum ekibi, 129 galibiyet, 65 beraberlik alarak 452 puan topladı. 49 karşılaşmada ise sahadan puansız ayrılan Arca Çorum FK attığı 408 gole karşılılık kalesinde 230 gol gördü.

Deplasmanda çıktığı 246 maçta ise 87 galibiyet, 65 yenilgi 94 mağlubiyet alan Arca Çorum FK rakip fileleri 301 kez havalandırıp kalesinde 288 gole engel olamazken, hanesine 326 puan yazdırdı.